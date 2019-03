Auto, ecco 5 nuove figure professionali dell'era digital

Il digitale è senza dubbio riuscire a cambiare le sorti del mondo in cui viviamo modificando esigenze e bisogni dei consumatori. Questa rivoluzione ha coinvolto anche il settore automotive, che resta però contraddistinto da una forte settorialità che richiede, comunque, figure specializzate che, pur digital, abbiano competenze specifiche del settore. Le opportunità lavorative non mancano, se pensiamo, ad esempio, che il 75% dei concessionari italiani ha dichiarato di voler aumentare il numero di persone impiegate nell'area web e digital all'interno della propria azienda. Secondo una rilevazione di MotorK, azienda che si occupa del digital automotive, esistono cinque nuove professioni da tenere d'occhio se si vuole trovare un lavoro in questo settore. A partire, dal Customer Advisor, un consulente super partes, in grado di supportare il processo di scelta in maniera neutrale, ma non per questo meno competente. In Italia, ad esempio, è nata la figura dell'Advisor, che ha il ruolo di affiancare l'utente durante tutte le fasi da percorrere per comprare la macchina nuova, a partire dalla scelta del modello, fino ad arrivare agli aspetti finanziari del contratto e poi all'assistenza post vendita. Il Customer Advisor aiuta l'utente, via telefono, email e chat, a trovare l'auto perfetta che combini le esigenze pratiche al gusto estetico e, non meno importante, al portafogli.



Altro aspetto professionale è quello che riguarda l'Automotive Digital Manager: si tratta di una nuova figura professionale che all'interno della concessionaria coordina tutti i processi digitali e le figure che se ne occupano. Non solo ruoli all'interno delle concessionarie, però. Esistono oggi anche i car influencer, una nuova generazione di test-driver, che unisce all'amore per i motori e le auto la competenza e la passione per i social network, in particolare YouTube, Instagram e FacebookWatch, raccontando agli utenti - attraverso i social - le ultime tendenze nel mondo dei motori. Tra le figure professionali emergenti anche il BDC manager, ovvero il responsabile del Business Development Center, il team di persone che in concessionaria si occupa di comunicare con il cliente durante il processo di acquisto: porta avanti un'attività strutturata di follow-up prima della vendita dell'auto, durante la negoziazione, ma anche dopo aver concluso la vendita, per fidelizzare il cliente.



Infine, ultimo ruolo chiave per l'automotive-digital è lo Small Data Analyst, che utilizza i dati dei database per creare modelli predittivi del comportamento degli utenti per migliorare il servizio e ottimizzare le risorse disponibili. Si tratta di un professionista con forti competenze relative alle dinamiche verticali del mondo automotive, che intravede trend e insights nella mole di dati disponibile alle concessionarie.