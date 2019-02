Mezzi pesanti, in ripresa traffico su strade italiane

Segnali di ripresa dei trasporti pesanti su strada nel nostro Paese. Ad ottobre dello scorso anno, il traffico di veicoli pesanti in autostrada è cresciuto del 4,6%. Considerando i primi dieci mesi del 2018 l'aumento è stato del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo incremento - secondo i dati elaborati da Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) e resi noti dal Centro Ricerche Continental Autocarro - testimonia la ripresa del settore dei trasporti pesanti su strada ed assume un valore ancora più importante perché è in controtendenza rispetto all'andamento del traffico di veicoli leggeri in autostrada. Ad ottobre scorso, infatti, il traffico di veicoli leggeri in autostrada è diminuito del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2017, mentre considerando i dati dei primi dieci mesi il calo è stato dello 0,4%.