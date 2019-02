Mitsubishi, +18% vendite nel 2018, boom in Indonesia

Mitsubishi continua la ripresa con un aumento delle vendite del 18% a 1,22 milioni nell'esercizio 2018. In rialzo del 35% a 322.284 unità, invece, le vendite nella regione Asean grazie alla spinta del nuovo Xpander.



In Giappone, le consegne dei nuovi prodotti, compresi il suv Eclipse Cross e la versione rivisitata di Outlander PHEV, hanno registrato un incremento del 14% rispetto al 2017, passando da 91.630 a 104.611 unità. All'estero il fatturato ha segnato un +19% su base annua, con il numero di veicoli venduti salito di 175.452 unità a quota 1.114.286.



Anche le esportazioni hanno evidenziato una crescita, con gli Stati Uniti a +14% e 118.075 unità e l'Europa Occidentale a +19% e 178.414 unità. Particolarmente positivo è stato l'andamento della Francia, dove le unità vendute si attestano a 7.303 con un rialzo del 64%. La percentuale di crescita maggiore è riconducibile all'Europa dell'est - +79% rispetto al 2017 - con in testa la Russia, dove le vendite hanno superato dell'87% quelle dello scorso anno portandosi a 45.391 veicoli.



A livello regionale, l'andamento migliore si osserva nei paesi Asean, dove l'espansione delle vendite ha toccato il 35% a 322.284 unità rispetto al 2017. Qui l'Indonesia è stata il principale catalizzatore, con 146.805 unità vendute: un'impennata ascrivibile al successo del nuovo van compatto Xpander. Proprio in Indonesia, Mitsubishi Motors ha aperto nel 2017 un nuovo stabilimento di montaggio per la produzione di questa monovolume. Il successo di quest'anno è il naturale proseguimento dell'ottima crescita archiviata nel 2017: due anni che sono valsi all'Indonesia un aumento del 118% del fatturato.



Ottime performance provengono anche da Tailandia (+21% a 84.560), Vietnam (+60% a 10.969) e Malesia (+32% a 9.261).