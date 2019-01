10YearsChallenge per auto, da 2009 cresciuta e diventata suv

E' il tormentone social del momento, partito con l'hastag #10YearsChallenge ha rapidamente contagiato tantissime persone che hanno condiviso uno scatto del 2009 e uno del 2019. Ora il portale DriveK (https://www.drivek.it) - leader in Europa per la scelta e la configurazione dell'auto nuova - ha provato a confrontare la fotografia del mercato dell'auto italiano del gennaio 2009 con quella del gennaio 2019. Il ritratto che ne emerge racconta il mutamento dei gusti e delle tendenze dei consumatori a '4 ruote' in questi 10 anni. Alcuni modelli hanno superato a pieni voti questa #10YearsChallenge automobilistica: complici i cambi di look, i grandi classici restano nel cuore degli italiani. È il caso della Fiat Panda, che era in testa ai veicoli più immatricolati a gennaio 2009 e che rimane ancora la vettura più richiesta online dagli utenti in questo primo mese del 2019. Anche Citroen C3 e Lancia Ypsilon hanno resistito alla prova del tempo e sono rimaste in classifica, dimostrando di essere amate nonostante lo scorrere degli anni - e grazie alle operazioni di restyling che ne hanno mantenuto fascino e attualità. Nel suo complesso l'auto degli italiani in questo decennio è diventata più grande e un po' ingrassata: dati alla mano è più alta di 5 centimetri, più lunga di 20, più larga di 6 e più pesante di circa 90 kg. Un dato che non stupisce visto che gli italiani in questi ultimi 10 anni hanno scoperto una vera e propria passione per gli Sport Utility Vehicles. Se nel 2009 l'unico SUV presente tra i veicoli più richiesti in Italia era Nissan Qashqai, nel 2019 se ne trovano ben quattro, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 e Peugeot 2008. Crescono le dimensioni, ma calano i consumi.



L'auto media richiesta dagli utenti online a gennaio 2019 consuma 0,4 l/100km in meno rispetto a quella del 2009: non un risultato eclatante, ma dimostra che lo sviluppo di veicoli più ecologici, anche per i modelli alla portata di tutti, ha fatto passi avanti. Scorrendo la top ten delle vetture più richieste online a gennaio 2019, si scopre che le auto dagli italiani sono sempre meno tricolori: se nel 2009 le prime tre posizioni erano dominate da ben tre modelli Fiat (la Panda era seguita dalla Punto e dalla 500), in questo primo mese dell'anno la casa automobilistica italiana, fatta eccezione della Panda, è sparita dalla classifica, per fare spazio ad altri brand come Dacia, che con il SUV Duster e la berlina Sandero si prende la seconda e terza posizione all'interno della top ten.