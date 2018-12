Skoda Auto esportatore dell'anno

Skoda Auto, la casa automobilistica della Repubblica Ceca, ha ottenuto ancora una volta il titolo di "Esportatore dell'anno" del Paese. La cerimonia di consegna dei premi si è svolta nei giorni scorsi nei locali del Kaiserštejn Palace a Praga. La competizione è giunta alla 24esima edizione e ha tra i suoi partner la Camera di commercio della Repubblica Ceca. La notizia, diffusa sul sito della casa automobilistica, è stata riportata anche sui media locali.

Nel 2017 Skoda ha esportato prodotti e servizi per oltre 366 miliardi di CZK (corone ceche), pari a circa il 9% delle esportazioni totali della Repubblica Ceca. Tra i maggiori mercati esteri ci sono stati Cina, Germania, Gran Bretagna, Polonia e Russia.

"A partire dal 2020 - riferiscono dall'azienda - una parte importante delle esportazioni sarà costituita dalle auto elettriche, fabbricate nella città di Mladá Boleslav. Per il 2019, l'azienda ha programmato anche l'avvio della produzione del modello ibrido di Skoda Superb". Oltre a Skoda, come riporta Radio.cz, si sono piazzati al secondo e terzo posto l'azienda IT di Taiwan Foxconn e il conglomerato agricolo Agrofert. Il premio per la maggior crescita delle esportazioni (pari a circa il 51%) è stato vinto dalla DGS Druckguss Systeme, che produce elementi pressofusi e componenti in alluminio, principalmente per l'industria automobilistica, mentre il premio nella categoria dei medi esportatori, tra i 100 e i 500 milioni di corone, è andato alla società di ingegneria Hutní Projekt Frìdek-Místek.