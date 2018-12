Con EcoBonus 6.000 euro Smart ForTwo EQ la più accessibile

Rientrando nella fascia da 0 a 20 g/km di CO2, dal prossimo 31 marzo godranno dell'Ecobonus di 6.000 euro, che scende a 4.000 senza la rottamazione, praticamente tutte le auto elettriche vendute in Italia. Si tratta della Bmw i3 proposta d un listino che parte da 40.100 euro incentivo escluso, della Citroen e-Mehari (da 27.300), della Citroen C-Zero (da 30.890); della Hyundai Kona Electric (da 37.500); della Hyundai Ioniq (da 38.150); della Kia Soul EV (da 37.000); della Mitsubishi i-MiEV (da 29.900); del minibus Nissan Evalia e-NV200 (da 44.210); della Nissan Leaf (da 34.370); della Peugeot iOn (da 28.301); della Renault Zoe (da 33.800); della Smart ForTwo EQ (da 24.197); della Smart ForFour EQ (da 24.747); della Volkswagen e-Golf (da 40.100) e della Volkswagen e-Up! (da 27.000). Applicando il massimo EcoBonus di 6.000 euro l'auto elettrica più accessibile - senza tener conto di altri incentivi locali o promozioni del costruttore - risulta essere la Smart EQ FotTwo che potrà essere acquistata a 18.197 euro. Per effetto del limite di prezzo fissato dalla manovra a 54.900 euro, restano escluse dall'applicazione dell'EcoBonus la Jaguar i-Pace, il cui listino parte da 81.390 euro, la la Tesla Model S (prezzi da 92.780 euro) e la Tesla Model X che viene proposta in Italia a partire da 100.630 euro.