Auto, emissioni CO2 in aumento nel periodo gennaio-novembre

Nei primi 11 mesi del 2018 le emissioni di CO2 derivate dal consumo di benzina e gasolio per autotrazione sono aumentate di 1.255.826 tonnellate (che corrispondono all'1,4% in più) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel solo mese di novembre l'aumento delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione è stato pari a 332.372 tonnellate, che corrispondono al 4,3% in più rispetto allo stesso mese del 2017. È quanto emerge da un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del ministero dello Sviluppo Economico.



Nel dettaglio ad aumentare in misura maggiore, nei primi nove mesi, sono state le emissioni derivanti dal gasolio (+2,2% sull'anno scorso) mentre si registra un calo dell'1% - rispetto al 2017 - per quanto riguarda quelle derivanti dalla benzina.