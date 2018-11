In Italia 1,8 km di rete autostradale ogni 10mila auto

In Italia esistono 1,8 km di rete autostradale ogni 10.000 vetture in circolazione, in Spagna questo rapporto si colloca a quota 6,8, in Germania a 2,8, in Francia a 3,6 e nel Regno Unito a 1,2. Questi i dati che emergono da un'elaborazione del Centro Studi Continental sulla base dei dati Istat ed Eurostat. L'elaborazione del Centro Studi Continental fornisce anche un prospetto per le regioni italiane dei chilometri di autostrada ogni 10.000 autovetture circolanti con i dati del 2007 e del 2016 e la relativa variazione percentuale.



Nel dettaglio, le regioni che si caratterizzano per un aumento della rete autostradale sono: Lombardia (+15,8%), Veneto (+13,3%), Toscana (+2,7%) e Lazio (+5,6%). Se si esclude la Liguria (in cui la situazione è invariata), in tutte le altre regioni è stato registrato un calo: si va dal -0,9% della Scilia fino al -43% del Trentino Alto Adige. Quest'ultimo dato è però derivato da una crescita del parco circolante particolarmente sostenuta, dovuta al fatto che le società di noleggio registrano le loro vetture in questa regione a causa delle imposte di registrazione particolarmente basse.