Rapporto WhatCar, Alfa Giulia più affidabile delle Tedesche

Nel giudizio dei clienti Giulia Alfa Romeo risulta un modello più affidabile nel confronto con le tre tedesche premium che sono sue dirette rivali - Audi A4, Bmw Serie 3 e Mercedes Classe C - ma anche con Volkswagen Passat, Skoda Superb e Jaguar XE. E' quanto risulta dall'edizione 2018 del rapporto Reliability Survey pubblicato periodicamente da WhatCar?, autorevole periodico britannico specializzato nell'analisi del mercato dell'auto e nei consigli per gli acquisti agli utenti. Nella classifica 2018 dei modelli 'executive' Alfa Romeo Giulia si piazza a terzo posto con un punteggio del 96,9% dietro alla vincitrice Volvo V60 (99,3%) e alla Vauxhall/Opel Insignia (97,5%).



L'indagine di "WhatCar?" ha utilizzato le risposte di 18 mila utenti britannici che, nel complesso, hanno fornito le valutazioni per 159 diversi modelli di 31 marche, analizzando il comportamento in condizioni di reale utilizzo per esemplari con un'anzianità compresa fra uno e quattro anni. Nel caso dell'Alfa Romeo Giulia, introdotta nel mercato britannico nel 2016, gli utenti hanno segnalato problemi nel 17% dei casi (a titolo di confronto, per la Mercedes Classe C questa percentuale è dell'83,1%). Le poche criticità di Giulia hanno riguardato principalmente l'impianto di climatizzazione (4%), i freni (4%) e le luci esterne (4%). WhatCar? segnala per la berlina Alfa Romeo che tutte queste anomalie sono state riparate in garanzia.



Come evidenzia la tabella allegata, la rivale di Giulia meglio classificata è stata la Bmw Serie 3, al quarto posto con un punteggio del 96,6%, mentre Audi A4 si è piazzata all'ottavo posto (93,7%) e la Mercedes Classe C al 14mo e ultimo posto con l'83,1%.