Clio supera Panda, bene l'ibrido. Cambia mercato dell'auto

Ad agosto, per la prima volta da settembre 2013, Fiat Panda cede lo scettro di 'regina' del mercato italiano ad una straniera, la Renault Clio. Che una vettura di una casa estera si posizionasse al primo posto della top 50 mensile delle auto più vendute nel Paese, non succedeva dal lontano marzo 2010 quando il primato fu della Ford Fiesta.



Nell'ottavo mese dell'anno, continua l'ascesa del diesel, nonostante la 'reputazione' compromessa dallo scandalo del Dieselgate che pesa invece sugli altri mercati europei, mentre si registrano segni positivi per le vetture ibride e, in misura più contenuta, e l'elettrico, risultato che dimostra la voglia degli automobilisti italiani di 'abbracciare' una mobilità più responsabile ed ecosostenibile. La carrozzeria preferita continua ad essere quella delle berline, con crossover e fuoristrada che seguono a ruota, mentre diventa sempre più contratto il mercato delle station wagon e delle monovolume. È questo il quadro generale che emerge dai dati mensili diffusi da Unrae, l'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri in Italia, dal quale si evince che nell'ottavo mese dell'anno, con 4.402 unità, Renault Clio è la best seller in Italia, seguita dalla Panda che si ferma a quota 3.739 (la city car di Fca è comunque prima negli otto mesi). ''La spinta di agosto - spiegano dal centro Studi Unrae - dipende da diversi fattori ma soprattutto dall'entrata in vigore, a partire da questo mese, della nuova normativa legata all'omologazione delle vetture secondo il ciclo WLTP. Questo - proseguono - ha portato molti costruttori ad applicare una campagna promozionale di 'smaltimento' che ha comportato l'impennata generale delle vendite''.



L'analisi si sofferma anche sul tipo di alimentazione scelta dai clienti: bene il diesel, che rappresenta il 56,1% del mercato ma una nota di merito va attribuita alle ibride che, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, guadagnano un punto percentuale in più a 4,5% superando le 4mila immatricolazioni. Seppur con numeri decisamente inferiori, anche a causa dell'assenza di una politica di incentivazione all'acquisto (che invece si registra in altri Paesi europei), cresce l'elettrico: il numero di vendite ad agosto raddoppia rispetto al 2017 passando da 98 unità a 190. Infine, per quanto riguarda la carrozzeria, quasi la metà del mercato (45%) è rappresentata dalle berline che superano le 42mila unità, bene i crossover (28mila pezzi) che, sommati ai fuoristrada (9.567 unità) rappresentano oltre il 50% delle vendite. In calo, ma c'era da aspettarselo, le station (5,2% contro i 6,4% di agosto 2017) e i monovolume grandi che non riescono a superare lo 0,4% con appena 387 unità vendute ad agosto.