L'auto dei sogni? Per gli italiani è quella più 'amica' del portafogli

ROMA - Italiani sempre più realisti: l'auto dei sogni è quella che strizza l'occhio al portafogli. Lo conferma una ricerca condotta dall'Osservatorio del portale DriveK, dalla quale emerge che gli italiani che hanno cercato sul web quale vettura acquistare hanno scelto un approccio diverso rispetto al passato: se l'auto più immatricolata del primo semestre 2018 è stata la Fiat Panda, quella più configurata sul web è risultata la Dacia Duster, due vetture che hanno fatto del prezzo contenuto uno dei loro punti di forza. Dall'indagine emerge anche la 'passione' per suv e crossover (5 su dieci modelli ricercati) con il marchio domestico che continua ad essere il più ricercato sul web (23%). In dettaglio, la classifica guidata dalla Duster (seguita a ruota dalla Panda), vede al terzo posto la Jeep Compass che batte la 'sorella' Renegade, il crossover che l'anno scorso era primo nella classifica. Tra i dieci modelli più ricercati Citroen C3, Renault Clio e Fiat Tipo, accomunati da prezzi di listino e volumi di ricerca molto simili. Chiudono la top ten la Peugeot 3008, la Lancia Ypsilon e la Hyundai Tucson. Guardando, invece, ai marchi, complessivamente Fiat si conferma il brand più ricercato e configurato nel 2018 (23%); seguono Jeep (16%) e Dacia (13%).



''Sei veicoli su 10 della classifica delle auto più configurate (Fiat Panda, Jeep Renegade, Citroen C3, Renault Clio, Fiat Tipo e Lancia Ypsilon) rientrano anche in quella delle auto più immatricolate del semestre - dichiara Marco Marlia, fondatore e ceo di MotorK, società proprietaria del portale DriveK. - Questo perché, ormai, l'automobilista che sceglie il web per cercare l'auto non vuole semplici informazioni ma punta a selezionare realmente i modelli da acquistare in concessionaria''.