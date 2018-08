Vacanze, i 'trucchi' per noleggiare un'auto senza stress

ROMA - Che si tratti di un viaggio coast to coast all'estero o di una vacanza itinerante nel nostro Paese, sono molti gli italiani che per le ferie scelgono di noleggiare un'auto. Ma tra clausole, costi, documenti e optional, affittare un veicolo non è sempre semplice e le insidie sono dietro l'angolo.



Per prima cosa - secondo quanto è precisato nel vademecum anti-truffe stilato dal sito di comparazione dei prezzi RcAuto, Facile.it - occorre prenotare prima, per risparmiare qualcosa ed avere a disposizione più mezzi tra cui scegliere. All'arrivo, occorre scegliere se ritirare il mezzo in aeroporto o in uno dei centri noleggio in città. Non esiste una soluzione migliore in assoluto; il consiglio è di valutare con attenzione le tariffe.



Il vademecum si sofferma anche sull'auto da scegliere: non è possibile decidere il modello, ma solo la macro-categoria (compatta, familiare, lusso, ecc.): una volta arrivati all'autonoleggio, si potrà decidere su quale veicolo salire a bordo tra quelli della categoria prenotata. Nel caso in cui non vi fossero mezzi della categoria scelta disponibili, la società di noleggio potrebbe assegnare un veicolo superiore, naturalmente senza far pagare alcun sovrapprezzo. Ma attenzione perché, in caso di eventuali danni, i costi di riparazione potrebbero essere più alti.



Sulle auto sarà possibile vedere alcune sigle come C.C.A.R. o E.D.M.R, ma niente paura, orientarsi tra questi acronimi è semplice. Ogni lettera infatti identifica una caratteristica del veicolo: la prima identifica la categoria dell'auto (es. C per compatta, E per economica, ecc.), la seconda indica il tipo di veicolo (C per tre porte, D per quattro porte, V per van, ecc.), la terza il tipo di cambio (A per automatico e M per manuale) mentre l'ultima indica l'aria condizionata (M se assente, R se presente).



Per noleggiare l'auto è fondamentale avere una carta di credito, che deve essere rigorosamente intestata al guidatore del mezzo indicato nel contratto; sulla carta verranno addebitati deposito cauzionale, costo del noleggio ed eventuali danni o multe. È un requisito sul quale le compagnie di autonoleggio sono spesso irremovibili.



I parametri che incidono sul prezzo complessivo del noleggio sono molti e non sempre semplici da identificare; alla tipologia di mezzo che si intende guidare si aggiungono servizi accessori e variabili, che spesso fanno lievitare il conto.



Il primo consiglio è di confrontare diverse società di noleggio, non limitarsi però a guardare solo il prezzo pubblicizzato: non sempre il più basso corrisponde all'offerta migliore. Può essere che alcune società, per attirare i clienti, offrano pacchetti base ad un costo inferiore, per poi far pagare, e molto, eventuali optional.



Occorre inoltre - aggiunge ancora il vademecum - fare attenzione alle condizioni relative al carburante indicate nel contratto. L'auto viene sempre consegnata con il pieno di benzina e così va restituita.



A seconda del Paese in cui si noleggia il veicolo, inoltre, le coperture assicurative potrebbero variare e non sempre sono tutte incluse nel pacchetto base. Le polizze più comuni sono la CDW, ovvero la Collision Damage Waiver, che contempla la limitazione di responsabilità per danni al veicolo, la TPI (Third Party Insurance), che fa riferimento alla copertura contro terzi, e la TW (Theft Waiver), che copre il furto del veicolo noleggiato. Occhio alle franchigie, che spesso possono essere molto elevate, e ai massimali.



Prima di partire, infine, occorre controllare bene il contratto che si sta sottoscrivendo, perché sarà quello a far fede in caso di eventuali controversie. All'arrivo andrà fatta la stessa verifica, così da assicurarsi, insieme ad uno degli operatori della società di noleggio, che sia tutto a posto.