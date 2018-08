Ogni mille abitanti 625 auto in strada, record in Italia

ROMA - Cresce il tasso di motorizzazione in Italia. Dal 2013 al 2016, infatti, il numero di autovetture circolanti ogni 1.000 abitanti, è passato da 608 a 625, con una crescita del 2,8%, maggiore rispetto a quello degli altri maggiori paesi europei.



In Germania, ad esempio, il tasso di motorizzazione dal 2013 al 2016 è passato da 543 a 555 (+2,2%), mentre in Spagna è passato da 474 a 492 (+3,8%), nel Regno Unito da 449 a 469 (+4,5%) ed in Francia è addirittura diminuito, passando da da 498 a 479 (-3,8%). Con la ripresa delle immatricolazioni registrata negli ultimi anni, - secondo quanto reso noto dal Centro Studi Continental su dati Aci, Istat ed Eurostat - quindi, è risalito anche il tasso di motorizzazione, che negli anni precedenti a quelli considerati era in calo. Questo discorso è valido in tutti i principali paesi europei, ma soprattutto in Italia, un paese in cui il tasso di motorizzazione è da sempre particolarmente alto.



Questo anche perché nel nostro Paese in molti casi l'uso delle autovetture non ha alternative praticabili e alcuni servizi di grande importanza, come la consegna delle merci, non possono essere fatti se non con l'uso di mezzi a motore.



Grazie all'elaborazione del Centro Studi Continental è inoltre possibile effettuare un'analisi dell'andamento del tasso di motorizzazione nelle diverse aree del nostro Paese. L'area in cui la crescita dal 2013 al 2016 è stata maggiore è il Nord-Est, che fatto registrare un aumento del 5,4%. Nel Nord-Ovest l'aumento è stato del 2,3%. Nel Centro-Nord vi è stata una crescita del 2,9%, mentre nel Centro è stata dell'1,3%. Nel Mezzogiorno l'aumento registrato dal tasso di motorizzazione dal 2013 al 2016 è stato del 2,6%.