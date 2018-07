Per suo centenario Bentley lancia gara tra designer

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Quale elemento delle celebrazioni del prossimo anno per il centenario della sua fondazione, Bentley lancia un concorso di design riservato a giovani specialisti che sono chiamati a creare in un singolo pezzo di arredamento o di illuminazione destinati a celebrare questo momento nella storia del brand. Il progetto vincente sarà lanciato al Salone del Mobile di Milano, nel 2019, insieme alla collezione Bentley Home, e una serie limitata di 100 pezzi sarà prodotta e venduta a livello globale. Per quasi 100 anni Bentley ha realizzato le auto più potenti e lussuose del mondo. I progetti dovranno riflettere il DNA del design di Bentley, l'uso di materiali pregiati e proiettare una visione per il futuro. Per partecipare occorre inviare una e-mail di iscrizione al concorso DesignCompetition@Bentley.co.uk indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, data di nascita e luogo di studio. Per i termini e le condizioni della competizione, è a disposizione il sito www.bentleymotors.com/BentleyHomeCompetition.