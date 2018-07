A metano e ibride le più noleggiate nel primo semestre

ROMA - Le motorizzazioni alternative guidano la top ten delle auto nuove più noleggiate nei primi sei mesi del 2018 su Hurry, piattaforma e-commerce al 100% italiana dedicata alla mobilità e operativa grazie a una partnership con ALD Automotive.



In testa alla classifica si colloca l'Audi A3 Sportback con alimentazione bifuelbenzina/metano, seguita dalla Mini Countryman All4 in versione Hybrid. In terza posizione il crossover Toyota CH-R Hybrid, che anticipa di ben quattro scalini un altro modello di successo della casa giapponese: la city car Toyota Yaris, sempre nella versione ibrida.



Il resto della classifica, che mette nero su bianco le auto più prenotate su Hurry attraverso la formula del noleggio a lungo termine (Nlt),è caratterizzato da una forte presenza di suv e crossover compatti, sia benzina che diesel, che in questi ultimi anni spopolano sia tra la clientela business che tra i privati: da Opel Mokka X a Nissan Qashqai, da Mercedes-Benz GLA a Nissan X-Trail. Completano la classifica Mercedes-Benz Classe A e l'agile Smart Fortwo coupé, perfetta per il traffico cittadino.



Quello del noleggio a lungo termine è un business in crescita per Hurry, che lo propone anche sulle moto e sulle auto usate e km zero. La piattaforma online, infatti, ha archiviato il primo semestre del 2018 con prenotazioni in aumento del 35% sullo stesso periodo del 2017. Un incremento quasi a doppia cifra rispetto al mercato, in cui ormai una vettura su quattro viene destinata al mondo del renting.



Ma il noleggio di auto e moto non è l'unica formula in espansione su Hurry. Segno più, in questo primo semestre, anche per le auto usate del sito: +17% rispetto a un incremento di mercato che, secondo l'Aci, tra gennaio e giugno ha toccato appena il 5,6%. La top ten dei veicoli di seconda mano più prenotati sul portale e-commerce vede primeggiare tre vere e proprie best seller: Ford Fiesta, Fiat Panda, la più venduta in Italia, e Mercedes-Benz Classe A. Al quarto posto troviamo la versione ibrida di Toyota Yaris, seguita da Smart Fortwo Coupé, Toyota Aygo, Audi A3 Sportback, Fiat 500, Fiat Freemont e Nissan Qashqai.