Emissioni di CO2 in calo a maggio, rialzo nei 5 mesi

ROMA - A maggio le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono diminuite di 22.864 tonnellate (-0,3%) rispetto allo stesso mese del 2017.



Nel periodo gennaio-maggio, invece - secondo un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico - si registra un leggero rialzo delle emissioni di CO2 da benzina e gasolio, aumento pari a 111.409 tonnellate, che corrispondono allo 0,3% in più rispetto ai primi cinque mesi del 2017. E' interessante notare, inoltre, come le emissioni di CO2 derivate da benzina e gasolio per autotrazione siano calate nei primi tre mesi del 2018; a questi cali è seguito un aumento ad aprile. A maggio, invece, il trend delle emissioni è tornato a calare.