Suv al primo posto in 23 Paesi dell'Ue, sono 34% del mercato

ROMA - In un mercato auto complessivo dell'Europa dei 27 che, nel mese di maggio, è rimasto sostanzialmente stabile (+0,5%) i suv proseguono nella loro costante crescita percentuale - accade ormai da 13 mesi consecutivi - aumentando del 24,2% e raggiungendo una penetrazione record sul totale del 34%, cioè 6,5 punti in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Nell'analisi su dati Jato pubblicata da Autoactu, viene evidenziato come ormai i suv e i crossover siano il segmento più importante in 23 mercati europei, con le compatte cittadine che li precedono solo in Portogallo, Grecia, Croazia e Romania. Nel dettaglio il sottosegmento dei suv di taglia piccola ha evidenziato in maggio la crescita più significativa (+37%) arrivando a 182mila unità. In questa fetta di mercato il ruolo più importante è stato giocato da Renault Captur (+26%, 20.839 immatricolazioni) e il Dacia Duster (+29%, 16.882 immatricolazioni) seguiti da Volkswagen T-Roc, Citroen C3 Aircross e Opel Crossland X. Unico modello ad arretrare il Peugeot 2008 (-12%, 15.623 unità) che era leader nel maggio 2017, questo per effetto - scrive Autoactu - dell'attesa della nuova generazione prevista per il 2019. Nel segmento dei suv di taglia superiore, in crescita del 23% a 208.600 unità, il gradino più alto del podio è occupato da Volkswagen Tiguan (+4%, 22.064 immatricolazioni). Seguono Nissan Qashqai in calo (-9% a 19.654 unità) mentre cresce il terzo classificato Peugeot 3008 (+29%, 19.351 unità) a sostenere l'andamento positivo di tutto il comparto.