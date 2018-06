Per l'usato mercato in crescita, si punta su noleggio e km0

ROMA - L'acquisto di un'auto usata, un mercato che anche a inizio 2018 continua a crescere, passa per gli operatori del settore, grazie alla disponibilità di km0 e vetture appartenenti al mondo del noleggio. È questa l'analisi effettuata dal Centro Studi e Statistiche di Unrae (Unione nazionale rappresentati autoveicoli esteri), che approfondisce le dinamiche delle vendite di auto usate nel 2017 e nel primo trimestre 2018.



Complessivamente, l'anno 2017 ha fatto registrare una buona crescita del mercato dell'usato, che è stato caratterizzato anche da una maggiore disponibilità di Km 0. Con 5.306.589 trasferimenti di proprietà complessivi, l'incremento è del 6,4% verso il 2016. Nel primo trimestre i passaggi di proprietà complessivi sfiorano 1.422.000 di unità (+3,1%). Nel 2017 i trasferimenti netti hanno generato un fatturato di 19,7 miliardi di euro mentre nel primo trimestre del 2018 il giro d'affari è stato di 5,5 miliardi di euro, +10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



In aumento i privati che acquistano la vettura usata da un operatore di settore, con una quota di passaggi realizzati da questi ultimi pari al 40,7% che nel primo trimestre è salita al 42,2%. L'anzianità media delle vetture trasferite è rimasta stabile nel 2017 intorno ai 9 anni (8,9 per l'esattezza) e dalla scomposizione per fascia di anzianità delle vetture usate oggetto di passaggio di proprietà è emerso un forte incremento di quelle più 'fresche' (vetture usate immatricolate nello stesso anno o con età da 1 a 2 anni). Il noleggio è una fonte importante di autovetture che entrano nel mercato dell'usato ma anche le km0 rappresentano un bacino fondamentale per il settore.