Francia incentiva rottamazione 34.729 auto diesel e benzina

ROMA - Il Governo francese tira le somme della rottamazione dei veicoli benzina e diesel più inquinanti, inserito nel Plan Climat voluto da Nicolas Hulot, ministro della Transizione Ecologica e partito lo scorso primo febbraio con un budget di 140 milioni di euro.



Alla data del 13 maggio sono stati approvati 34.729 contributi su un totale di circa 48.000 richieste arrivate (30.000 da utenti professionali e 18.000 da privati). La grande maggioranza delle richieste è arrivata per rottamare diesel (l'80%) e la restante quota per modelli benzina, che rientravano nei limiti imposti: veicoli ante 2001 per quelli a gasolio e 1997 per quelli a benzina, troppo vecchi per essere classificati Crit'Air, il bollino che in Francia certifica il livello delle emissioni.



Come sottolinea il sito Autoactu.fr, la grande sorpresa di questa statistica è relativa agli acquisti di auto elettriche avvenuti sulla erogazioni dei contributi: poco meno di 2.800 unità, pari all'8% del totale.