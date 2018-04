Spagna, automobilisti sempre più interessati a EV e ibride

ROMA - Gli automobilisti spagnoli si stanno orientando sempre più verso le soluzioni elettriche ed elettrificate, che nelle intenzioni di acquisto stanno avvicinando per la prima volta la categoria delle vetture con motore a benzina e superato di molto i diesel. E' quanto emerge da una ricerca realizzata dall'Observatorio del Motor della società di credito al consumo Cetelem (Findomestic per l'Italia) che periodicamente realizza un monitoraggio del mercato automobilistico in 12 nazioni europee.



Cetelem ha analizzato l'atteggiamento dei consumatori in vista della sostituzione dell'auto e i modelli ibridi hanno totalizzato il 29% delle preferenze, che sommati a quelle per le vetture elettriche (7%) danno un totale di ben il 36%. Le auto a benzina restano le preferite (37%) ma sono oggi 'tallonate' da vicino dalle elettrificate, con i modelli diesel che sono al 26%, ben sotto alla percentuale delle vendite in Spagna nel 2017, circa il 48% del mercato.