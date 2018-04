Assistenza auto, aumenti contenuti in ultimo triennio (+2%)

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Tra il 2015 e il 2017 i prezzi per l'assistenza auto in Italia hanno fatto registrare aumenti contenuti con un rialzo di appena il 2%. Rispetto al 2015, a gennaio scorso c'è stato un ulteriore incremento di 0,6 punti percentuali, che è poi diventato di 0,8 nel mese di febbraio. È quanto emerge da un'elaborazione condotta dall'Osservatorio Autopromotec sui costi dell'assistenza auto considerando la variazione dei prezzi e il peso dei diversi comparti dell'assistenza. In particolare, la voce dell'assistenza che ha avuto l'incremento maggiore è quella della manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati. Dopo l'incremento di 2,7 punti nel triennio 2015/2017, i prezzi di questo comparto hanno registrato una nuova crescita a gennaio e febbraio. Più contenuta la dinamica dei componenti necessari per mantenere in efficienza gli autoveicoli: i prezzi dei lubrificanti hanno registrato un aumento di un punto percentuale tra il 2015 e il 2017. A gennaio, poi, si è registrato un ulteriore incremento di 0,5 punti percentuali rispetto all'intero 2015, poi a febbraio una lieve tendenza alla diminuzione. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio e accessori, nel 2017 i prezzi sono aumentati sul 2015 di 0,9 punti: a gennaio 2018 c'è stata un'ulteriore crescita di 0,3 punti percentuali, che è diventata di 0,4 in febbraio. Gli pneumatici, invece, sono l'unico comparto dell'assistenza auto che ha registrato una diminuzione dei prezzi tra il 2015 e il 2017 (-0,3 punti). A gennaio 2018 i prezzi sono però cresciuti (+0,2 punti), salvo poi a febbraio tornare a calare (-0,1).



La crescita complessiva dei prezzi dell'assistenza auto nell'intero periodo considerato, e cioè dal 2015 ai primi due mesi del 2018, è superiore rispetto all'incremento generale dei prezzi al consumo, che è stato di 1,5 punti percentuali. (ANSA).