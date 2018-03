Viaggi, gli italiani preferiscono il treno o il carpooling

ROMA - Due italiani su tre scelgono di viaggiare in treno, mentre un terzo dei nostri connazionali preferisce l'auto e il carpooling. I mesi più amati per viaggiare non sono soltanto luglio e agosto ma anche febbraio e marzo. Lo rivela Virail, piattaforma che permette di comparare tutti i mezzi di trasporto, inclusi i bus di Flixbus e i passaggi di BlaBlaCar, per scegliere la soluzione di viaggio più economica.



Che sia per lavoro o per piacere, gli italiani preferiscono spostarsi in treno, considerata l'opzione più comoda, veloce e vantaggiosa: a confermarlo sono due connazionali su tre (66%), seguiti da coloro che invece preferiscono muoversi a bordo di un'automobile e in carpooling (22%). Il rimanente 12% di viaggiatori valuta invece il pullman, l'aereo e la combinazione bus e treno. Ma le preferenze cambiano a seconda del periodo dell'anno: mentre i treni risultano molto popolari nel mese di febbraio, in estate gli italiani viaggiano soprattutto utilizzando bus e carpooling.



Secondo l'analisi condotta da Virail, gli italiani cercano e acquistano le soluzioni per partire soprattutto a luglio (14%) e agosto (12%), ma numerosi sono anche gli italiani che si mettono in viaggio a febbraio (12%) e marzo (10%). I giorni più gettonati per prenotare o acquistare un viaggio sono il sabato e la domenica, soprattutto per chi scappa dalla routine quotidiana alla ricerca di un po' di relax. Anche il lunedì si rivela una giornata molto trafficata, soprattutto per i tanti pendolari della Penisola. A confermare la tendenza è anche il fatto che la maggior parte degli utenti Virail (27%) compie ricerche per tratte di 20 o 30 km, il 15% confronta invece i trasporti migliori per spostarsi di 40 o 50 km e il 9% per viaggi di soli 10 km.



Tra le tratte più battute, al primo posto c'è Torino-Milano, seguita da Roma-Firenze e Napoli-Roma. Al sud, la più cercata è Catania-Palermo. Bologna e Bari emergono invece tra i luoghi di partenza più impostati, mentre Milano e Roma si confermano le mete più scelte.