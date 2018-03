Auto: Csp, scende consumo carburanti, cresce la spesa

ROMA - Cresce di 111 milioni la spesa degli italiani per i carburanti nel primo bimestre del 2018, sino a raggiungere la quota di 8,3 miliardi di euro. L'incremento, pari a un +1,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra a fronte di un calo dei consumi di benzina e gasolio dello 0,8% (5,664 miliardi di litri contro 5,709 miliardi di litri). Nel diffondere le stime aggiornate, il Centro Studi Promoter (Csp) sottolinea come l'aumento sia dovuto ''non a una crescita dei consumi ma alla dinamica dei prezzi alla pompa che, rispetto a gennaio e febbraio 2017 sono più elevati dell'1,03% per la benzina e del 2,64% per il gasolio''.



E' il caso di ricordare che i prezzi dei carburanti italiani sono fra i più cari d'Europa. All'interno della UE solo in Olanda si paga più salata la benzina (1,572 euro/litro contro 1,570 euro/litro) mentre il nostro gasolio con 1,443 euro/litro ha il primato assoluto. Per la prima, la componente fiscale incide per 1,012 euro al litro, per il secondo per 0,878 euro/litro.



Della somma consistente spesa nel Belpaese per fare rifornimento da gennaio a febbraio, ben 5,2 miliardi di euro, pari al 62%, sono quindi affluiti nelle casse dello Stato come accise sui carburanti e Iva che, ricorda Csp, ''si applica sulla somma dell'accisa e della quota che va alla produzione e alla distribuzione, quota che è stata nel primo bimestre di 3,2 miliardi di euro, con una crescita del 4% sullo stesso periodo del 2017''.



La valutazione, evidenzia come i prezzi alla pompa, dopo gli aumenti dei mesi passati, paiano destinati a ''calmierarsi'': ''proprio a febbraio - chiariscono da Bologna - la tendenza all'aumento si è invertita con la prospettiva di un ritorno a breve ai livelli del 2017''. Complessivamente considerati, nel mese più corto dell'anno ''i consumi di benzina e gasolio auto - aggiungono -, fanno registrare un calo dello 0,4%, ma la spesa per l'acquisto dei due carburanti aumenta dell'1,4% (56,8 milioni di euro)''.