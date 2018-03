Auto: presentato in India volume 'The Bertone Collection'

(ANSA) - NEW DELHI, 20 MAR - 'The Bertone Collection', lussuoso volume fotografico curato dall'appassionato indiano Gautam Sen e dal car designer americano Michael Robinson, è stato presentato a New Delhi quale omaggio ad una storica carrozzeria italiana, ormai scomparsa, che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del design automobilistico.



Nella prefazione del libro, pubblicato dalla editrice americana Dalton Watson Fine Book, si ricorda che "molti dei veicoli iconici della seconda metà del 20/o secolo sono usciti dagli stabilimenti della Carrozzeria Bertone, così come dagli studi di design di Stile Bertone: dalle semplici ma bellissime Fiat, Citroën e BMW, alle molte e strabilianti Alfa Romeo, Lancia, Maserati e Lamborghini".



Si è trattato di "un susseguirsi di concept car all'avanguardia negli anni '60 e '70 rafforzando ulteriormente la convinzione che Bertone fosse non solo il più audace, ma anche il più progressivo e innovativo di tutti gli studi di design italiani di sempre".



Diverse delle importanti concept car, nonché i modelli emblematici di produzione dello studio di design di Bertone, furono conservati e successivamente raccolti dal carrozziere in un museo privato, ospitato nello Stile Bertone, vicino a Torino.



La Carrozzeria Bertone, fondata nel 1912, ha chiuso la sua storia con il fallimento definitivo decretato nel luglio 2015 e con un'asta online della leggendari collezione di 93 modelli, alcuni esemplari unici. Un declino iniziato nel 1997 con la morte del fondatore Nuccio, la prima apparizione dei tribunali nel 2007, l'inizio della crisi nel 2011, le liti giudiziarie fra la vedova Lilli e le figlie Barbara e Marie Jeanne. Ed ora di questa fetta di storia dell'automobile è restato solo lo stabilimento di Grugliasco ceduto nel 2009 alla Fiat, che vi produce le Maserati Ghibli e Quattroporte.(ANSA).