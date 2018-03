eBay, boom per acquisto autoricambi, una vendita ogni 5 secondi

ROMA - Su eBay ogni cinque secondi viene venduto un accessorio o un ricambio per auto. Di certo, al momento, internet non sostituirà i negozi di autoricambi ma sicuramente con oltre 46 milioni di articoli nuovi appartenenti alla categoria 'Veicoli: ricambi e accessori', eBay rappresenta il primo marketplace in Italia per la cura della propria automobile. Gli accessori e i ricambi per auto e moto sono tra le categorie di prodotto più gettonate online e tra i modelli più ricercati ci sono Fiat 500, Jeep Renegade e Alfa 147. L'obiettivo finale è il risparmio da parte del cliente: basti pensare che nei mesi interessati dal cambio gomme, sono stati venduti 27 treni all'ora con una crescita del 70% rispetto agli altri periodi dell'anno.



Per quanto riguarda le vendite, il 2017 è stato dominato, dal punto di vista dei ricambi auto, dagli articoli per la carrozzeria esterna, luci e frecce e articoli per interni. Per le moto, riscuotono molto successo i pezzi per l'impianto elettrico e per l'accensione, quelli per la carrozzeria e il telaio, luci e frecce. Gli acquisti, comunque, si orientano anche sul comfort e la personalizzazione: gli accessori auto, infatti, registrano un articolo venduto ogni 13 minuti, con una top 3 che vede protagonisti antifurto, interni e pulizia.



Su eBay gli articoli dedicati al 'car comfort' sono tantissimi e tra questi i più venduti variano dai 4 fino agli oltre 360 euro: dal porta tablet e l'appendiabiti da agganciare al poggiatesta al porta bicchiere riscaldante fino al key finder e la telecamera per auto collegata allo smartphone.