Web piace a 75% italiani per acquistare auto nuove o usate

MILANO - Ad oltre trent'anni da quando l'Italia si è collegata per la prima volta a Internet molti settori, come l'automotive, evidenziano una radicale trasformazione confermando che il web è diventato non solo un importante canale per l'acquisto di un'auto, ma anche uno strumento utile per la vendita. Gli italiani passano oggi più di 3 ore on-line utilizzando soprattutto PC e smartphone. Ed è quindi logico che lo strumento internet sia considerato dalla grande maggioranza (il 75%) come la soluzione ideale per conoscere e valutare i vari modelli disponibili. Fra coloro che hanno intenzione di acquistare un'auto nei prossimi due anni, il 64% degli italiani è orientato sul nuovo e l'11% sull'usato, con 25% è ancora indeciso. E in tutto questo processo, per il 75% delle persone internet è un canale sempre più decisivo nell'indirizzare la scelta. E' quanto emerge da una ricerca di AutoScout24, il portale di annunci auto e moto leader in Europa, e condotta da Nielsen su un campione di 1.000 utenti (tra i 18 e 55 anni), che negli ultimi due anni hanno acquistato un'automobile o sono intenzionati a farlo nei prossimi due.



Lo studio, presentato in occasione dell'evento di digital automotive Internet Motors, sottolinea come i portali di settore - è il caso dei siti dedicati agli annunci per la vendita delle auto - si sono affermati sempre più diventando fonti accreditate, e questi ultimi sono il punto di partenza da cui l'utente inizia la propria ricerca dell'auto. Fra coloro che cercano un'auto - secondo la ricerca di AutoScout24 - quasi un terzo degli utenti (29%) inizia dai siti di annunci auto, mentre il 26% va dal concessionario e, in misura minore, si affida al passaparola (13%). Anche per l'acquisto di auto nuove, ai primi posti troviamo i siti di annunci auto, a pari merito (tutti con oltre un quinto delle preferenze), con le visite al concessionario e al sito web del produttore. Nel caso specifico della ricerca di un'auto usata i portali specializzati di annunci auto sono in assoluto quelli più utilizzati per frequenza, come dimostra il 54% degli intervistati che afferma di impiegarli spesso o sempre. Ed è sempre l'on-line a prevalere, seppur leggermente, anche nella ricerca di quasi tutti gli aspetti legati all'auto, come la comparazione tra i modelli, le opinioni di altri acquirenti e le informazioni sui prezzi. Oggi cercare informazioni sul web per acquistare un'auto, è veramente facile: lo confermano l'80% degli intervistati che hanno confermato la propria completa soddisfazione. A livello di fonti la maggior parte delle interazioni (39%) ha riguardato siti web di compra-vendita di settore auto come AutoScout24, seguiti dai portali delle Case automobilistiche (38%). Il rapporto tra il web e il settore automotive non si limita solo alla ricerca di auto, ma secondo la ricerca di AutoScout24 si conferma anche un canale utile per la vendita. Quasi un terzo del campione, infatti, ha provato a vendere automobili tramite internet. ''Il web offre grandi opportunità soprattutto a chi riesce ad anticipare i nuovi bisogni degli utenti digitali - afferma Gioia Manetti, CEO Southern Europe di AutoScout24 - Utenti che non sono più associati solo alla fascia dei millennial, ma anche alle generazioni meno giovani in cui l'uso di internet ha raggiunto un'alta penetrazione. E la ricerca ha messo in evidenza alcuni aspetti rilevanti. Innanzitutto, l'importanza del web nell'indirizzare le scelte degli utenti quando si parla di auto e di come i portali di settore, come AutoScout24, si confermino fonti accreditate. Inoltre, anche l'esperienza vissuta da chi cerca un'auto on-line è senza dubbio positiva, agevolata dagli investimenti fatti dalle piattaforme per rendere la ricerca semplice, efficiente e senza stress. In linea con la filosofia di AutoScout24, che da sempre mette al centro l'utente''.