Doxa,88% italiani utilizzano auto almeno 1 volta a settimana

ROMA - L'88% degli italiani utilizza l'auto personale almeno una volta alla settimana, a cui si aggiunge un altro 4% che vi ricorre 1-2 volte al mese. Il 35% degli italiani invece va in bicicletta almeno una volta a settimana e un altro 4% opta per una bici elettrica. E' quanto emerge dall' Osservatorio 'On the Move' della divisione Mobility, lanciata dalla Doxa per passare al setaccio usi e costumi degli italiani in fatto di mobilità e capire come scelgono, come 'vivono' e come cambiano i propri mezzi di trasporto. In pratica la quasi totalità della popolazione è quattroruote-dipendente, ma la mobilità di domani sarà sempre più sostenibile, ecologica e condivisa con il passaggio progressivo dal concetto di 'possesso' a quello dell''uso'.



Secondo l'indagine Doxa, condotta su 7 mila interviste, però il fenomeno car sharing è al momento prerogativa di poche grandi città. Milano in primis. E ha ancora moltissimo spazio di crescita. ''Questo - precisa il Mobility director di Doxa a capo dell'Osservatorio 'On the Move' Barbara Galli - non significa che in futuro rinunceremo in toto all'acquisto di un mezzo di trasporto, ma che ne acquisteremo meno. Quelli che acquisteremo, però avranno una valenza anche emotiva molto superiore a quella attuale'', anche sul fronte del design. Per esempio ''potemmo avere auto 'tutte vetri' - suggerisce Galli -, con interni realizzati in materiali, con accessori capaci di coinvolgere i nostri sensi...'.