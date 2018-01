Renault assieme a 9 start-up per studio trend sulla mobilità

ROMA - Lanciato 10 mesi fa dal Gruppo Renault e dall'acceleratore d'innovazione NUMA, oltre che da un gruppo di partner associati - Nissan, RCI Bank and Services, AXA e Città di Parigi - il programma di open innovation CityMakers, dedicato alla transizione verso una mobilità urbana più flessibile e sostenibile, inizia a dare i primi frutti. Ieri sera, le start-up e i partner hanno presentato i risultati di questa collaborazione, offrendo un'anteprima della mobilità di domani.



Per arrivare agli obiettivi fissati in CityMakers - cioè la semplificazione della mobilità urbana per chi si sposta all'interno delle megalopoli ed accelerare la transizione verso sistemi e soluzioni più flessibili e sostenibili - erano state definite inizialmente 6 sfide prioritarie in grado di dar luogo ad una o più sperimentazioni. Ecco i risultati ottenuti assieme alle 9 start-up selezionate.



L'obiettivo della prima sfida - migliorare l'esperienza del car-sharing attraverso servizi complementari - ha visto impegnati OuiCar, AXA, RCI Bank and Services e Gruppo Renault hanno osservato e valutato le abitudini dei privati nel car-sharing.



Per proporre un'informazione ludica, interattiva e immersiva ai passeggeri di un veicolo (seconda sfida) è stato affidato ai Persistant Studios. Sono stati sviluppati e testati diversi contenuti all'interno dell'auto, immaginando anche futuri servizi per veicoli a guida autonoma.



La terza sfida - che puntava a semplificare l'utilizzo dei diversi mezzi di trasporto durante un viaggio nell'area dell'Ile de France - Geo4Cast ha utilizzato tecnologie di tracking dei tragitti e di analisi multisource dei dati, monitorando i comportamenti dei dipendenti della sede di Nissan e di quelli di AXA basati nell'Ile de France.



Sono state proposte sette soluzioni di ottimizzazione della mobilità dei lavoratori in accordo con gli obiettivi di transizione energetica, tra i quali telelavoro, car-pooling o sostituzione delle auto aziendali con 'pass mobilità'. Karos ha invece sperimentato la sua applicazione del carpooling con i dipendenti di una sede di RCI Bank and Services. In media, durante il test, i lavoratori coinvolti hanno guadagnato 24 minuti e 6 euro di potere di acquisto per tragitto e, in totale, sono stati risparmiati 345 kg equivalenti di CO2.



Per favorire la diffusione dei veicoli elettrici e la relativa infrastruttura nei contesti urbani (la quarta sfida) Toucan Toco e Gruppo Renault hanno sviluppato un'interfaccia che aiuta i futuri acquirenti a proiettarsi nella loro esperienza prospettando tra l'altro ricarica e sosta nell'uso giornaliero o in vacanza, installazione di una colonnina, impatto sul budget di spesa, modelli disponibili. Dalberg Data Insights, Gruppo Renault e Città di Parigi hanno invece sviluppato una piattaforma per condividere i dati sull'uso dei veicoli elettrici.



Nell'ambito della quinta sfida - migliorare i servizi di mobilità o crearne di nuovi grazie ai dati generati dai veicoli - AppyParking, Nissan e RCI Bank and Services hanno deciso di analizzare il problema della ricerca di un parcheggio che in Francia è responsabile del 5% - 10% degli ingorghi cittadini. Un prototipo di AppyParking è stato testatonel quartiere del Marais per fornire una soluzione rapida grazie alla geolocalizzazione dei veicoli e dei parcheggi disponibili.



Sempre in questo ambito Nissan e RCI Bank and Services hanno collaborato con Ellis Car per valutare i comportamenti di guida dei conducenti di veicoli commerciali e contribuire a diminuire i rischi di incidenti delle flotte aziendali.



Infine il tema della utilizzazione dei dati inviati dai veicoli per fornire uno strumento di manutenzione predittiva della rete stradale, che era la sesta sfida. Logiroad ha testato sulla rete stradale di Parigi l'affidabilità di un sensore messo a punto da Renault in grado di valutare la qualità delle strade e di geolocalizzare in maniera precisa difetti come per esempio le buche sulla carreggiata.