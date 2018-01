Quasi metà degli italiani ha fiducia nella guida autonoma

ROMA - Gli Italiani sono nettamente favorevoli all'auto che si guida la sola. Questo è il risultato del sondaggio lanciato da Melog, la trasmissione di Radio24, e realizzato ieri in diretta tra gli ascoltatori nella fascia oraria 12.10/13.00. Tra le possibili categorie proposte dal conduttore Gianluca Nicoletti ha prevalso il 'tecnofideista umanoscettico' - cioè colui che crede nell'applicazione della tecnologia al posto dell'uomo - in cui si è riconosciuto il 48% degli ascoltatori. A seguire la categoria antagonista del 'volantista assatanato' rappresentata dal 33%. Infine il 19% degli ascoltatori si è definito 'autopilotato par time', favorevole alla tecnologia di guida autonoma, ma solo in casi di lungo chilometraggio o disagio psicofisico momentaneo o permanente. Le schede proposte durante la trasmissione definivano ironicamente tre tipologie di atteggiamenti. Nicoletti e la redazione di Melog avevano proposto come domanda relativa ai tecnofideisti umanoscettici questa definizione: ''La diffusione di auto completamente automatiche non solo vi farebbe sentire molto più sicuri evitando incidenti, ma sarebbe un toccasana per evitare insulti, corna e pestaggi tra automobilisti''. Per Radio24 il ritratto degli autopilotati part time era invece: ''Volete cedere il volante solo in certi casi, quando vi siete scolati un fiasco di rosso o ronfate ad occhi aperti: un'auto completamente automatica vi ricorda il computer HAL 9000 di 2001 Odissea nello spazio, potrebbe all'improvviso ribellarsi e farvi precipitare in un burrone''. Infine la definizione dei volantisti assatanati era; ''Volete condurre il vostro bolide come il fantino il cavallo.



Già solo il cambio automatico vi ripugna. Togliere le mani dal volante, rinunciare a usare freno e frizione sarebbe per voi un'insopportabile umiliazione''.