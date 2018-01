Usato, è Fiat Panda la regina del mercato anche a fine 2017

ROMA - Italiane e tedesche sono le auto usate più vendute a fine 2017 con la Panda che si conferma la regina del mercato, un risultato condiviso anche nel nuovo e nelle permute. La top ten, stilata da Autouncle.it, il sito di annunci e offerte auto usate, vede anche grandi assenti come ad esempio la Renault Clio che, nel nuovo, è la vettura estera più venduta in Italia, o la Fiat 500X che, nel nuovo, detiene la leadership del segmento.



Al primo posto c'è Fiat Panda che si conferma la più amata dagli italiani: è così dal 2012, nonostante alcuni cali momentanei (ad esempio, nella classifica di fine 2016). In sei anni, la terza generazione ha recentemente passato il traguardo del milione di esemplari costruiti. Nonostante gli aggiornamenti (Panda 2017, oltre alle nuove Panda City Cross e 4X4), continua ad essere fedele alla linea e a mantenere le sue caratteristiche vincenti, dalle dimensioni al prezzo.



Seconda classificata (altra conferma) la VW Golf. Con ben 43 anni sulle spalle, ha venduto oltre 33 milioni di esemplari. Di recente è stata lanciata la cosiddetta versione 7.5, rinnovo della settima generazione (aspettando l'ottava vera e è propria). Tutt'altro tipo di auto, rispetto alla prima classificata per tutt'altro budget. Chiude il podio la Fiat 500 e a seguire le altre vendutissime made in Italy, la Fiat Punto(la più economica in classifica) e la Lancia Ypsilon.



Parentesi tedesca con la Smart ForTwo Coupé, altra regina degli spazi urbani che si trova a poche migliaia di euro.



Salto di genere e di budget al settimo posto, con la Fiat 500L, a sua volta oggetto di un restyling che, nei prossimi anni, toccherà sicuramente l'usato. È la più costosa della nostra classifica. Stessa fascia di prezzo per la Audi A3 che, rispetto ad un anno fa, vola verso il fondo della top.



Tornano fra le più vendute di fine anno anche la Ford Fiesta e la VW Polo. Fuori classifica c'è poi un'altra bestseller come l'Audi A4. Risultato inaspettato, considerando che, a fine 2016, un anno fa, in una Top simile a questa, l'auto era la prima della classifica Autouncle. Stupisce poi che siano rimaste oltre il decimo posto (per un soffio) auto come l'Alfa 147 che, nonostante sia fuori produzione dal 2010, continua comunque ad avere un vasto seguito nel mercato dell'usato, complice anche il prezzo (poco più di mille euro in media). Restando in casa Fiat, manca poi la Tipo, ancora troppo giovane per 'brillare' nell'usato.