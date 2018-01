Nuovo record Audi in Italia 67.085 unità immatricolate 2017

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Per il nono anno consecutivo Audi si è confermata la Casa automobilistica premium leader per vendite in Italia, con 67.085 vetture immatricolate - il 4,9% in più rispetto al 2016 - e con una quota di mercato del 3,4% ed una quota nel segmento premium maggiore del 24%. In virtù di questa performance, Audi Italia diviene il quinto mercato per vendite al mondo dopo Cina, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. Un risultato ottenuto grazie al successo dei nuovi lanci, all'esclusività e concretezza dell'offerta di prodotto, all'efficacia espressa dalla comunicazione e alla qualità della propria Rete di vendita. Tra le protagoniste di questo risultato commerciale spiccano Q2, il crossover compatto al suo primo anno pieno di vendita che supera quota 11.000 immatricolazioni, ma anche A4 - modello leader assoluto nel segmento D con 11.200 unità - e il nuovo Q5 con 7.250 immatricolazioni e un incremento del 74% rispetto allo scorso anno.



La gamma Q, espressione del più moderno concetto di suv, cresce rispetto all'anno precedente e raggiunge il 43% di mix sul totale immatricolato mentre la trazione integrale Quattro - icona tecnologica del brand - è stata scelta dai clienti italiani per oltre 22.000 vetture Audi immatricolate nel corso del 2017, più di qualsiasi altro brand.



Le prestazioni assolute, lo stile e l'esclusività del brand Audi Sport, con i modelli iconici RS, continua il suo trend di crescita registrando un incremento del 32% rispetto al 2016, con una gamma che si rinnova e completa con l'introduzione di RS 3, RS 4 e RS 5.



Nel corso dell'anno è stata ampliata l'offerta di modelli a metano G-tron - l'unica gamma premium presente sul mercato con questo tipo di alimentazione 'green' - con l'introduzione, accanto alla A3, delle varianti G-tron delle A4 e delle A5. La tecnologia G-tron si è rivelata estremamente interessante nel coniugare riduzioni di consumi ed emissioni, confermando le prestazioni, lo stile ed il piacere di guida Audi. Nel 2017 è iniziato anche lo sviluppo della gamma mild hybrid con l'introduzione di A4 e A5 con tecnologia 12V e l'avveniristica A8 con tecnologia 48V presente su tutte le motorizzazioni. Sul fronte tecnologico, il 2017 ha visto il debutto della nuova ammiraglia A8, la prima vettura di serie a livello mondiale ad essere stata progettata per la guida altamente automatizzata di livello 3. I clienti italiani di Audi hanno particolarmente apprezzato, nel 2017, anche l'attenzione della Casa dei Quattro Anelli per i temi della sicurezza attiva e passiva. La conferma di questo trend arriva dalla diffusione degli equipaggiamenti per la guida assistita: l'Adaptive Cruise Control in combinazione con l'Active Lane Assist rappresenta il sistema di assistenza più apprezzato con un mix del 20% su Q2, che sale al 25% su segmenti medi A4 e A5, per arrivare fino al 55% sull'alto di gamma. L'avanzato sistema di infotainment Virtual Cockpit, è inoltre presente su un'Audi su cinque tra quelle immatricolate in Italia. Il costante investimento sulla qualità e la tecnologia, assieme alla completezza di dotazioni, ha consentito infine di mantenere in Italia un valore residuo all'interno della gamma tra i più alti del mercato, a conferma di un'equazione di prodotto e valore tradizionalmente riconosciuta al brand Audi.



Il 2017 per Audi è stato il preludio di un piano di investimenti senza precedenti che nel corso del 2018 prevede l'introduzione di quattro nuove generazioni di modelli esistenti, di un modello completamente nuovo e la commercializzazione di Audi e-tron, prima vettura dei Quattro Anelli totalmente elettrica cui seguiranno 20 modelli elettrificati entro il 2025. (ANSA)