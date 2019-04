Aumento prezzo dei carburanti, Codacons lancia l'allarme

"Il tasso di inflazione potrebbe subire uno scossone nelle prossime settimane a causa dell'andamento al rialzo dei listini dei carburanti registrato nell'ultimo periodo". A lanciare l'allarme è il Codacons, che già stima una maggiore spesa annua da +390 euro per una famiglia con due figli (+308 euro la famiglia tipo) con l'aumento dell'inflazione dell'1%.

"A marzo - spiega l'associazione - l'Istat segnala un incremento del gasolio del +5,3% su anno mentre la benzina è salita addirittura del +2,4% su base mensile - spiega il presidente Carlo Rienzi - Numeri che rischiano di riflettersi sui prossimi dati relativi all'inflazione, in quanto l'aumento dei costi di trasporto provoca, come noto, un rincaro generalizzato dei listini al dettaglio per una moltitudine di prodotti che viaggiano su gomma". Per questo "ci aspettiamo un rialzo del tasso di inflazione causato dal caro-carburante che sta interessando nell'ultimo periodo il nostro Paese, e che provocherà una nuova stangata per le tasche dei consumatori", conclude Rienzi.