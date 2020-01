Citroen C5 Aircross, tutte le offerte per privati e aziende

Acquisto o utilizzo, Citroen propone una serie di offerte per il suv C5 Aircross. A gennaio lo sport utility vehicle del double chevron è disponibile al prezzo di acquisto di 19.950 euro nella versione Live, con motore PureTech 130 S&S. Il prezzo include diversi equipaggiamenti come i cerchi in lega da 17'', il Pack Style Silver, i sensori di parcheggio posteriori e il Pack Safety 4 €NCAP che comprende diverse funzioni di assistenza alla guida quali: Active Safety Brake con funzione video, Coffee Break Alert, regolatore e limitatore di velocità, allerta rischio collisione, avviso attivo di superamento delle linee di carreggiata, riconoscimento dei cartelli stradali.



Per i clienti privati è prevista anche l'offerta Simplydrive Prime, un finanziamento rateale che, tra i suoi vantaggi, consente di definire con certezza il valore futuro garantito della vettura al termine del finanziamento e, alla fine del servizio, offre al cliente la libertà di scegliere se sostituire, tenere o restituire la propria Citroen.



Per chi desidera un finanziamento senza anticipo del suv nella versione Live con motore PureTech 130 S&S, è disponibile il finanziamento Simply Drive Prime con anticipo zero, 48 rate mensili da285 euro(TAN 5,75%, TAEG 7,02%) e il valore futuro garantito da 9.498,5 euro.



Per chi sceglie la stessa motorizzazione ma nella versione superiore, Feel, è previsto un anticipo di 5.000 euro, il pagamento di 35 rate mensili da 219 euro(TAN 5,75%, TAEG 7,15%), ed il valore futuro garantito da 13.452,2 euro.



Infine, con il diesel BlueHDi 130CV S&S, è disponibile (allestimento Feel) una formula che prevede, un anticipo di 3.967 euro, il pagamento di 35 rate mensili da 229 euro (Valore Futuro Garantito da 16.077,5 euro).



In aggiunta alle proposte di finanziamento, è previsto il noleggio a lungo termine: C5 Aircross Live BlueHDi 130 S&S è disponibile con l'offerta Free2Move Lease della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con un primo canone pari a 4.691 euro IVA inclusa e 35 canoni mensili da 299 euro IVA inclusa. Due le soluzioni per i clienti business, entrambe declinate sulla versione Business: la prima della durata di 36 mesi e 45000 Km che prevede un primo canone pari a 5.501 euro Iva esclusa e 35 canoni mensili da 229 euro IVA esclusa; la seconda è il leasing per client Drive Prime Leasing B2B, che prevede un primo canone anticipato di 2.588 euro + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 47 canoni successivi mensili da 229 euro + IVA (Tan 5,75%, Taeg 7,35%) e possibilità di riscatto a 9.536,8 euro + IVA.