Skoda Care Usato, manutenzione modelli fino a 7 anni d'età

Skoda punta su Skoda Care Usato, piano di manutenzione programmata dedicato a tutti i modelli già immatricolati e circolanti fino al settimo anno di età. L'iniziativa è rivolta sia ai clienti privati sia a quelli business senza limiti al chilometraggio iniziale della vettura al momento della sottoscrizione. Il programma prevede la possibilità per il cliente di scegliere tra formule a 24 mesi/30.000 km (solo per Citigo e Octavia G-TEC), 36 mesi/45.000 km, 48 mesi/60.000 km o 60 mesi/100.000 km. La durata temporale è calcolata a partire dalla stipula del contratto mentre il chilometraggio sarà calcolato in aggiunta a quello rilevato sulla strumentazione dell'auto al momento della sottoscrizione. Skoda Care Usato prevede una lista chiusa di interventi che comprendono, prendendo a esempio una Fabia nell'intervallo 36 mesi/45.000 km: cambio olio e relativo filtro, cambio filtro anti-polline, ispezione ampliata, sostituzione candele per motore benzina, sostituzione filtro diesel, sostituzione filtro aria e sostituzione liquido freni. Inoltre, fino al 31 marzo 2020, il cliente che aderisce al programma ha diritto a uno sconto pari al 50% del prezzo di listino sulle seguenti combinazioni: 48 mesi e/o 60.000 km per veicoli Long Life; 24 mesi e/o 30.000 km per veicoli Non Long Life.