Nevermind Kia, una nuova esperienza d'acquisto a tutto tondo

Cambiare l'approccio di vendita di un'auto, proponendo al cliente un pacchetto di servizi a tutto tondo, che superi la visione tradizionale di finanziamento, rate e interessi in virtù di completezza e flessibilità. Questo l'obiettivo che Kia Motors Company Italy vuole raggiungere lanciando - in occasione del debutto sul nostro mercato del nuovo crossover XCeed ed ora esteso a tutta la gamma - il nuovo programma Nevermind, il capace di traghettare il cliente verso una nuova esperienza d'acquisto. Nevermind - da scoprire nelle concessionarie Kia in occasione delle Eco Weeks, che terminano il prossimo weekend - perfeziona l'offerta di servizi di mobilità della Casa coreana integrando nel programma di manutenzione Kia Care le principali coperture assicurative per la mobilità, ovvero RC Auto, Infortuni Conducente e Tutela Legale. Ora tutti questi servizi sono acquistabili insieme alla vettura e hanno una durata pluriennale, in abbinamento alla piattaforma finanziaria Scelta Kia che è stata sottoscritta dal cliente. Con l'inserimento di Nevermind, Kia è in grado di offrire al cliente un corollario di servizi accessori che delineano uno dei più completi processi d'acquisto 'senza pensieri' presenti sul mercato. Oltre alle già citate tutele assicurative e al piano manutenzione, con Nevermind è possibile accedere anche a una copertura assolutamente 'smart' come l'assicurazione Keep Invoincing che, in caso di furto, rimborsa tutte le spese per la manutenzione effettuate nei service Kia ufficiali nei 12 mesi precedenti. Keep Invoincing si affianca alle più tradizionali polizze furto incendio e protezione pneumatici.



''Nevermind è il punto d'arrivo di un processo di fidelizzazione del cliente e ampliamento dell'offerta servizi - spiega Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Company Italy - che Kia ha iniziato nel 2013 con il primo programma di manutenzione acquistabile mediante il pagamenti mensili inclusi nei canoni vettura. In pochi anni siamo stati in grado di passare dalla posa dei pilastri della strategia finanziaria dell'azienda alla realizzazione di un sistema complesso, ma flessibile, di approccio alla vendita che simpaticamente in Kia chiamiamo 'Sales Tree'. Nevermind non rappresenta solo l'ultimo tassello di questo processo, ma ci darà l'occasione di inaugurare un periodo di nuova mentalità di approccio alla vendita di autovetture''.