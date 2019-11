Con Alfa Action Days vantaggi per Stelvio, Giulia, Giulietta

L'Alfa Romeo lancia per Stelvio, Giulia e Giulietta una nuova campagna dai contenuti particolarmente interessanti. Con un nome che invoglia all'azione, cioè a correre in concessionaria a siglare il contratto d'acquisto o di noleggio, Alfa Action Days punta a conquistare innanzitutto la clientela aziendale. Le formule proposte sono due, Noleggio chiaro e Free 50/50, entrambe con caratteristiche di appeal per chi deve rinnovare il proprio parco vetture.



La prima è indirizzata ai clienti che puntano la loro attenzione su Giulia e Stelvio: entrambe si possono guidare pagando un canone da 299 euro al mese, declinabile su tre soluzioni differenti di possesso o acquisto: noleggio, leasing o finanziamento. Quella sotto i riflettori della comunicazione del Biscione di novembre è 'Noleggio Chiaro', messa a punto in collaborazione con Leasys. In proposito, dall'Alfa sottolineano: "offre anche l'opportunità di conoscere il prezzo dell'eventuale acquisto del veicolo alla fine del contratto di noleggio. In più, si possono ottenere sino a 4.000 euro di vantaggi per scegliere un allestimento superiore, da Sport-Tech a Executive o da Executive a B-Tech".



Con Alfa Free 50/50, messa a punto con il contributo di FCA Bank, è possibile guidare Giulietta con il cambio automatico TCT spendendo la stessa cifra della versione con il manuale.



Inoltre, la formula consente di mettersi al volante della compatta del marchio per due anni, spendendo solo 9.900 euro di anticipo, zero rate e zero interessi. "Al termine del biennio - spiegano dal gruppo italoamericano -, sarà possibile tenerla, cambiarla o restituirla". Entrambi i prodotti potranno essere approfonditi con il personale delle concessionarie Alfa nelle normali giornate di lavoro e nel prossimo 'Porte Aperte', in programma nel fine settimana del 23-24 novembre.