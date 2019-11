In Lombardia sino a 16mila euro in meno per la Tesla Model 3

In caso di rottamazione di un veicolo appartenente a una delle categorie più inquinanti, la Tesla Model 3 può essere acquistata in Lombardia a partire da soli 33.500 euro, ben 16mila euro in meno rispetto agli ufficiali 49.500 euro di listino della versione Standard Range Plus. Il taglio cospicuo del prezzo è frutto del combinato degli incentivi statali, dello sconto praticato dalla Filiale della casa di Palo Alto e del contributo erogato dalla Regione. Un'agevolazione complessiva che per gli incentivi locali in provincia di Trento è più contenuta: 12.000 euro, di cui 6.000 locali (2.000 devono essere di sconto del venditore). In quella di Bolzano si scende a 10.000 euro complessivi, di cui 4.000 locali. Gli incentivi locali sono in vigore anche in altre zone del Paese. La regione Friuli Venezia Giulia prevede 5.000 euro di contributo, la regione Veneto 3.500 euro. Altre regioni e amministrazioni locali hanno proposto o stanno per adottare misure simili d'incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici.



Per gli ordini di Model 3 vale quindi, innanzitutto, l'Ecobonus nazionale di 4.000 o 6.000 euro, previsto per l'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km di CO2, rispettivamente senza o con rottamazione di un mezzo di categoria euro 0, 1, 2 e 3. Il tutto vale se la macchina ha un prezzo di listino inferiore a 61.000 euro. La somma si aggiunge agli incentivi locali. In Lombardia sono previsti quelli maggiori, appunto 8.000 euro. Il taglio del prezzo può essere ottenuto per incentivare la rottamazione dei veicoli benzina fino ad euro 2 e Diesel fino ad Euro 5, con conseguente acquisto di autovetture a basse emissioni, di nuova immatricolazione o usate. La misura vale in caso di sconto del venditore di almeno il 12%. Al riguardo Tesla applica 2.000 euro. Nella migliore delle ipotesi, quindi, si ottiene ben 16.000 euro di risparmio complessivo per l'acquisto della Model 3. Dalla Filiale, in proposito sottolineano: "I residenti in Lombardia possono richiedere un incentivo regionale di 8.000 euro per l'acquisto di Model S, Model X o Model 3 e una riduzione di 2.000 euro sul prezzo di acquisto, per un totale di 10.000 euro di risparmio. Le risorse allocate per il 2019 sono terminate, ma effettuando un ordine prima del 31 dicembre si avrà la priorità di assegnazione dell'incentivo per il 2020".



ll contributo statale è corrisposto direttamente da Tesla all'acquirente mediante un sconto sul prezzo di acquisto, in modo molto facile e diretto, ed è cumulabile con gli incentivi regionali, come quelli riportati di seguito.



Da Tesla ricordano, infine che "in Lombardia e in Piemonte l'esenzione per i veicoli elettrici dura per tutta la vita dell'auto, mentre nelle altre regioni per i primi 5 anni. A partire dal sesto anno il bollo è comunque pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina".



Inoltre "guidare un'auto elettrica permette di circolare nelle zone a traffico limitato delle principali città italiane (per esempio Roma e Milano) liberamente, in alcuni casi previo ottenimento di autorizzazione, e senza costi".