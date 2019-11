Al via promozione Suzuki per Vitara e intera gamma 4x4

Per il prossimo weekend è prevista un'apertura straordinaria delle concessionarie Suzuki per presentare ai possibili acquirenti l'intera gamma a trazione integrale. Chi si recherà negli autosaloni del brand nipponico il 15 e il 16 novembre potrà farsi spiegare dai tecnici le differenze applicative del sistema 4x4 AllGrip all'interno del portfolio modelli della Casa di Hamamatsu. L'iniziativa è accompagnata da una serie ampia di promozioni, valide sino al 30 novembre, che permette di mettersi subito al volante di un'auto nuova, iniziando a pagare da gennaio 2020. In caso di permuta o rottamazione, per esempio, la Vitara 1.0 Boosterjet Cool 4WD è proposta a 20.900 euro, con una dotazione di serie che comprende climatizzatore automatico, touch screen da 7", Bluetooth, compatibilità Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink, videocamera posteriore, cruise control, sedili riscaldati, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag e bracciolo centrale con un vano portaoggetti. Standard sono anche i più evoluti sistemi di guida semi-autonoma ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), che aiutano a scongiurare il rischio di incidenti. Suzuki produce veicoli a quattro ruote motrici da quasi cinquant'anni e vanta un'esperienza e una competenza ineguagliate nella progettazione di mezzi compatti a trazione integrale. Nel 1970 introdusse sul mercato il fuoristrada LJ10 e da allora i suoi ingegneri hanno sviluppato e potenziato la tecnolocia 4x4, studiandone tre varianti per soddisfare i diversi bisogni di mobilità dei clienti. Il risultato del loro lavoro di tanti anni è rappresentato oggi dai sistemi 4x4 AllGrip Auto, Select e Pro, che permettono a Suzuki di proporre cinque modelli a trazione integrale dalle caratteristiche molto diverse. Ciascuno di essi rappresenta il massimo della polivalenza e dell'efficienza all'interno della propria fascia di mercato. La Ignis e la Swift, con la loro spiccata vocazione cittadina e stradale, sono equipaggiate con l'AllGrip Auto: questa trasmissione si rivela pratica in ogni frangente, perché interviene in modo automatico e tempestivo, senza richiedere alcun intervento da parte del pilota. Il componente chiave è un giunto viscoso che trasferisce coppia motrice alle ruote posteriori appena una di quelle anteriori perde aderenza e inizia a slittare. In questo modo, si migliora la motricità, rendendo la guida più fluida, piacevole e precisa, oltre che più sicura.



Sulla fuoristrada più tecnica della gamma, la Jimny, è previsto l'AllGrip Pro, con trazione integrale inseribile e riduttore utile a superare più agevolmente le massime pendenze e a procedere meglio sui terreni più accidentati. La modalità 4x4 collega direttamente le ruote anteriori e quelle posteriori, distribuendo la forza motrice in modo uniforme. Previsto per S-Cross e Vitara, il raffinato schema AllGrip Select a controllo elettronico è sinonimo di versatilità assoluta e consente al guidatore di scegliere tra quattro modalità di guida tramite un intuitivo comando sulla consolle centrale. Le funzioni impostabili sono Auto, Sport, Snow e Lock.



La prima favorisce il contenimento dei consumi, pronta a trasmettere all'occorrenza coppia anche alle ruote posteriori, mentre la seconda privilegia una guida più dinamica, con una diversa ripartizione della forza motrice. Snow, come suggerisce la parola stessa, è ideale per i fondi innevati e Lock consente di avere una coppia più generosa sulle ruote posteriori per spostarsi su ghiaccio, fango o sabbia. (ANSA).