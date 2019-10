Inverno in sicurezza? Sconti gomme nella rete Citroen

Viaggiare in sicurezza anche su strade con scarsa aderenza, soprattutto in inverno con le temperature più rigide e le condizioni meteo spesso proibitive. Per rispondere alle necessità dei clienti, Citroen avvia una campagna promozionale con l'intento di favorire l'adozione di una specifica selezione di pneumatici, attraverso uno sconto che può raggiungere il 40% sui nuovi pneumatici invernali. Con la scelta tra pregiati marchi come Michelin, Goodyear, Dunlop, Yokohama, lo sconto esclude solo le operazioni legate a manodopera, montaggio ed equilibratura. L'operazione promozionale è in vigore fino al 31 dicembre.



Oltre ai pneumatici, la sicurezza è garantita anche dai diversi sistemi di assistenza alla guida. I possessori di C3 Aircross, C5 Aircross e del multispazio Citroën Berlingo hanno infatti un altro importante strumento consente di affrontare ogni tipo di terreno, anche con scarsa aderenza, durante l'inverno. Si tratta del Grip Control© con Hill Assist Descent, tecnologie che garantiscono una ottimizzazione della trazione delle ruote motrici anteriori, abbinando una funzione di assistenza alla guida durante la marcia in discesa, anche a pendenze impegnative.