Con La mia Prima Ducati le Rosse più accessibili ai giovani

Con l'iniziativa 'La mia prima Ducati' la Casa di Borgo Panigale punta ad aumentare i consensi fra il pubblico giovane proponendo una speciale campagna promozionale per tutta la sua gamma di modelli depotenziati. A partire da fine ottobre, infatti, sarà possibile comperare l'Hypermotard, la Monster, la SuperSport e lo Scrambler Ducati come prima moto nella variante guidabile con patente A2 usufruendo di uno sconto di mille euro sul prezzo d'acquisto.



"Guidare una Ducati - sottolineano dall'azienda emiliana - è un sogno che può diventare realtà anche per molti neopatentati.



La Casa conferma la propria attenzione verso la nuova generazione di motociclisti e lancia un'iniziativa per agevolare l'ingresso nel mondo delle due ruote ai più giovani. Riservate ai neo-motociclisti, a quanti stanno conseguendo o hanno conseguito la patente A2, Ducati propone una vasta gamma di depotenziate. Moto iconiche capaci di far sognare ogni centauro, come Hypermotard 950, Monster 821, Monster 797, SuperSport, Scrambler Icon, Café Racer e Desert Sled".