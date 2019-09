Mopar, apre l'eCommerce per ricambi, accessori, servizi Fca

Apre per tutti i clienti il Mopar e-Store, l'eCommerce ufficiale dedicato ad accessori, ricambi e servizi al cliente per i veicoli FCA. Sul Mopar e-Store sono in vendita anche oltre 6.000 ricambi originali Mopar, insieme a una selezione di circa 2.000 Authentic Accessories, per esaltare design e funzionalità dei veicoli.



Ogni cliente può anche configurare ed acquistare tagliandi, pacchetti di manutenzione, servizi personalizzati e altro ancora, prenotando contestualmente l'appuntamento presso la concessionaria più comoda nel giorno e orario desiderati. Per la consegna, inoltre, il cliente potrà scegliere tra il servizio "Click & Collect", con ritiro presso la concessionaria FCA a lui più comoda, e la classica consegna a domicilio con corriere espresso. Per i primi 30 giorni, Mopar offre la spedizione gratuita su tutti gli ordini effettuati.



La digital transformation di Mopar è iniziata mesi fa con l'apertura di un canale marketplace su Amazon ed è proseguita con il debutto, in alcuni mercati europei, del proprio store online dedicato al mondo delle officine e carrozzerie e che ha già riscosso un notevole successo di visite, registrazioni al sito e acquisti.



Entro la fine dell'anno il Mopar e-Store sarà fruibile, oltre che in Italia, Spagna e Gran Bretagna, anche in Francia, Germania, Belgio, Olanda e Polonia, per poi estendersi a tutti i principali Paesi EMEA nel 2020.