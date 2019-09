Torna Progetto Valore Volkswagen con anticipo zero

Ritorna Progetto Valore Volkswagen (PVV) con anticipo zero, che rende la gamma Volkswagen ancora più accessibile. È la risposta a un mondo dell'auto sempre più complicato, dove scegliere il modello e soprattutto l'alimentazione giusta per l'immediato futuro sembra un'impresa impossibile. L'offerta spazia tra i 129 euro al mese della Up! fino ai 269 euro al mese della T-Roc TSI e permette di avere una nuova Volkswagen per tre anni senza dovere versare alcun anticipo.



L'occasione per approfondire questa e altre offerte, oltre che per scoprire la nuova Passat - recentemente aggiornata tecnicamente - arriva con il Porte Aperte in questo weekend del 21 e 22 settembre, con replica il 28-29 settembre. Per eliminare ogni dubbio e rassicurare i propri clienti, Volkswagen viene incontro a chi vuole acquistare un'auto nuova o sostituire quella usata rendendo più accessibili i modelli più popolari della sua gamma. Lo fa attraverso Progetto Valore Volkswagen con anticipo zero, una formula finanziaria che permette di poter contare sulla sicurezza del valore futuro garantito, sulla certezza di un'offerta trasparente e per tutti, senza dimenticare le consolidate affidabilità, qualità e durata nel tempo delle automobili Volkswagen. Nel dettaglio, l'offerta permette di avere la city car Move Up! 1.0 60 Cv a 129 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 5,68%), la Polo 1.0 EVO 80 Cv Comfortline a 189 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 5,17%) o, ancora, la Golf 1.0 TSI 115 Cv Trendline a 229 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 4,96%) e la T-Roc 1.5 TSI ACT 150 CV Style a 269 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 4,80%. Progetto Valore Volkswagen con anticipo zero ha una durata di tre anni e, oltre a un chilometraggio adeguato al modello scelto, include l'estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km. Al termine della durata del contratto, il Cliente può decidere se restituire l'auto, acquistarla (magari rifinanziandola) o sceglierne una nuova sfruttando ancora la formula del PVV o altre offerte finanziarie della Volkswagen. La promozione Progetto Valore Volkswagen è accompagnata da uno spot televisivo in onda sulle principali emittenti nazionali che, sulle note del brano Cry Baby cantato da Janis Joplin, racconta con ironia la confusione di chi - in uno scenario complesso e in continua evoluzione - non sa come scegliere l'auto giusta. Dopo un crescendo di preoccupazioni legato alle tante possibili motorizzazioni e ai dubbi su ZTL e CO2, compare una domanda: Scegliere un'auto è davvero così complicato?. La risposta della Volkswagen è chiara e semplice: no, grazie all'anticipo zero e al Valore Futuro Garantito, Up!, Polo, Golf e T-Roc sono accessibili a tutti 'senza asterischi'.