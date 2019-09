Fiat e Lancia: a settembre la nuova formula "Zero+Zero"

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Per tutto il mese di settembre, sull'intera gamma di Fiat e Lancia sarà disponibile la nuova formula "Zero+Zero" che solleva il cliente da ogni pensiero.



Sviluppata da Fiat e Lancia, in collaborazione con FCA Bank, la proposta prevede anticipo zero e interessi zero, ed è abbinabile sia con il programma di vendita "Più by FCA Bank" sia con la formula rateale. Con il primo, si ha la possibilità di un finanziamento con durata fino a 5 anni e la consueta scelta, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l'auto saldando l'importo residuo oppure restituirla. La formula rateale, oltre ai vantaggi della promozione "Zero+Zero", offre durate fino a 72 mesi.



Ad esempio, con "Più by FCA Bank", Fiat Panda è acquistabile con una rata mensile da 129 euro, una Fiat Tipo con 175 euro, una 500X con 189 euro e una Lancia Ypsilon con 145 euro.



Porte Aperte negli showroom Fiat e Lancia sono nei weekend del 14-15, 21-22 e 28-29 settembre.