Peugeot 208, non si compra si guida: ecco le 'formule'

Nuova Peugeot 208, rivoluzionaria nel design esterno e degli interni, nella tecnologia e nelle motorizzazioni (benzina, diesel, 100% elettrica), è rivoluzionaria anche nella modalità in cui viene proposta al mercato. La city-car del Leone viene proposta infatti con un approccio innovativo che focalizza l'attenzione sul concetto di guida. Proprio per questo, nuova 208 sostituisce il tradizionale listino prezzi con due prodotti che permettono al cliente di scegliere la migliore soluzione: i-Move (offerta finanziaria con canone con servizi esclusi) e Free 2 Move People (noleggio a privati comprensivo di pacchetto completo di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizi assicurativi come assicurazione RCA, antifurto con polizza furto e incendio). La nuova 208 Allure Puretech 100 S&S, cuore della gamma, potrà essere guidata con un costo di utilizzo mensile di 169 euro con i-Move e di 279 euro con Free 2 Move People, per 36 mesi/45.000 km a fronte di un anticipo di 3.500 euro. Inoltre con soli 20 euro supplementari sarà possibile passare alla motorizzazione diesel (Allure BlueHdi 100 S&S) o all'allestimento di livello superiore (GT Line Puretech 100 S&S).