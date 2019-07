Con Best selection la Mazda lancia il suo usato di prestigio

Con Mazda Best Selection la Filiale della Casa nipponica lancia per la propria rete di concessionarie un programma di rivendita dell'usato che punta a offrire prodotti di eccellenza. Visionabili tramite Internet, grazie al sito dedicato www.mazdabestselection.it, le vetture proposte sono tutte state sottoposte a 125 controlli, presentano una certificazione del chilometraggio e godono di una garanzia fino a 24 mesi. Inoltre, possono essere provate dal potenziale acquirente e possono essere comprate ricorrendo a finanziamenti agevolati.



"Con questo programma - sottolineano da Mazda Italia - viene proposto a tutti i clienti un usato garantito e d'eccellenza in grado di soddisfare le esigenze di quegli automobilisti che ricercano in un'auto usata la stessa attenzione e cura di una vettura nuova. Rientrano nel programma tutte le Mazda usate fino a 5 anni di età e con un massimo di 125.000 km".