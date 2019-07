Toyota, su tutta la gamma tecnologia LoJack contro i furti

Toyota Italia e LoJack Italia annunciano una partnership per la protezione dell'intera gamma di veicoli Toyota. Il servizio di recupero di veicoli rubati LoJack verrà offerto su tutti i modelli del marchio GIapponese in un pacchetto opzionale per migliorare ulteriormente la sicurezza.



L'installazione del dispositivo e l'abbonamento ai servizi LoJack sono inclusi nel pacchetto Plus Pack per il nuovo RAV4 Hybrid, la nuova Corolla Hybrid e il C-HR Hybrid. Ma su tutta la gamma Toyota è possibile installare il servizio che in caso di furto aumenta le percentuali di ritrovamento del veicolo, grazie alla tecnologia in radiofrequenza non schermabile e alla partnership con le Forze dell'Ordine, sui cui mezzi sono installate speciali unità per rintracciare e recuperare rapidamente i veicoli rubati.



Il pacchetto Plus Pack viene offerto a un prezzo promozionale con il contributo della Casa per i clienti che sottoscrivono il finanziamento Pay Per Drive presso tutte le concessionarie Toyota. L'offerta Plus Pack include il servizio LoJack Premium per 4 anni che avvisa il cliente in caso di uno spostamento dell'auto, i cerchi in lega con pneumatici invernali Yokohama e il navigatore satellitare Toyota Touch 3 with Go Plus, un pacchetto completo per poter godere di una mobilità sicura, 365 giorni l'anno.