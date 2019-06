Maserati Everywhere, città sempre aperte anche con i blocchi

Arriva nel mondo premium, la prima formula di leasing che protegge dai potenziali blocchi alla circolazione per i modelli con motori termici e che addirittura mette a disposizione - come alternativa in caso di stop di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi - il taxi o il noleggio con conducente. Lo ha fatto Maserati che, insieme a FCA Bank, lancia ora Everywhere, un innovativo leasing che tutela i clienti della Casa del Tridente in caso di blocchi alla circolazione legati al tipo di alimentazione.



Maserati Everywhere, si legge nella nota dell'azienda, è la soluzione innovativa che ben si adatta alle nuove esigenze di mobilità nelle città, dalle più piccole alle più grandi, perché consente agli automobilisti la massima libertà di movimento, proteggendo, al tempo stesso, il valore di una scelta finanziaria importante.



Maserati Everywhere è la soluzione finanziaria di mobilità, unica sul mercato italiano, in grado di coniugare i vantaggi del leasing ad un sistema di coperture completo in caso di blocchi alla circolazione dei veicoli, di breve o lunga durata, imposti nella Provincia o nel Comune di residenza o luogo di lavoro del cliente.



Con Maserati Everywhere, il cliente, in caso di blocchi alla circolazione di almeno 60 giorni complessivi in un anno, potrà restituire anticipatamente la sua auto, senza dover corrispondere ulteriori canoni mensili e senza alcuna penale.



Inoltre, il prodotto offre una copertura assicurativa che prevede il rimborso delle spese di mobilità con mezzi alternativi, quali taxi e noleggio con conducente, in conseguenza a blocchi di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi.



La soluzione Maserati Everywhere sarà inclusa nei contratti di leasing sottoscritti per l'intera gamma della Casa del Tridente, senza alcun costo aggiuntivo, fino al prossimo 31 dicembre, salvo approvazione della Banca.