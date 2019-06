Fiat: campagna MegaBonus, sconti anche senza rottamazione

Parte la nuova campagna MegaBonus.



Fino al 30 giugno Fiat offrirà a tutti coloro che vorranno acquistare una vettura nuova sino a 6.000 euro di incentivi. Infatti, l'iniziativa si rivolge a chi, pur non dovendo necessariamente rottamare una vettura usata, vuole accedere ai vantaggi previsti per la gamma Fiat: ad esempio, è possibile scegliere Panda a partire da 7.600 euro oppure una Tipo a partire da 11.500 euro, in caso di finanziamento e anticipo 0.



Inoltre, coloro che vorranno sostituire la propria vettura con la Fiat Tipo o la 500L in pronta consegna potranno raggiungere il massimo del MegaBonus, ovvero 6.000 euro anche senza permuta o rottamazione.



La nuova campagna MegaBonus di Fiat, quindi, estende a tutti i vantaggi previsti già dallo scorso mese con la MegaRottamazione, la prima campagna di rottamazione aperta anche a coloro che non sono i proprietari del veicolo, né parenti dell'intestatario. Per 'illustrare' al meglio la novità il marchio Fiat si avvale sia dell'ironia di Fabio Rovazzi e della sua nonna, protagonisti di un nuovo spot TV. La rete invece prevede due porte aperte al pubblico anche nei fine settimana dell'8/9 e del 15/16 giugno.