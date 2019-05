Volkswagen T-Cross, gamma si completa con 1.6 TDI da 95 CV

A un mese dal suo arrivo sul mercato italiano, la gamma della Volkswagen T-Cross si completa con un motore Turbodiesel: si tratta del quattro cilindri 1.6 TDI con catalizzatore SCR da 95 CV e 250 Nm, disponibile associato al cambio manuale a 5 rapporti o all'automatico DSG a 7 rapporti.



Entrambe le varianti possono essere guidate anche dai neopatentati.



La T-Cross 1.6 TDI è offerta in promozione da 20.900 Euro. Il pubblico italiano potrà scoprirla e provarla presso le Concessionarie Volkswagen, in occasione del 'Porte Aperte' che si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio.



La T-Cross 1.6 TDI con cambio manuale, secondo una nota della Casa, raggiunge una velocità massima di 180 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi; stessa velocità massima per la variante equipaggiata con DSG, che invece impiega 12,5 secondi per coprire lo 0-100 km/h.



Di serie il catalizzatore SCR: secondo il metodo di omologazione WLTP, la T-Cross 1.6 TDI con cambio manuale consuma 5,3-5,5 l/100 km di carburante nel ciclo combinato ed emette 139-145 g/km di CO2. I valori per la variante DSG sono rispettivamente 5,5-5,7 l/100 km e 144-148 g/km. Pensata per una Clientela urbana, giovane e dinamica, la T-Cross 1.6 TDI può essere guidata anche dai neopatentati.