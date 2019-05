Fca: al via megarottamazione Fiat per tutti i veicoli

Al via la MegaRottamazione di Fiat, campagna che consentirà a tutti di cambiare la propria vecchia auto. Per la prima volta per accedere all'incentivo non è necessario essere il proprietario del veicolo da rottamare né avere alcun vincolo di parentela. Basterà trovare un veicolo da rottamare e che ovviamente il proprietario sia d'accordo.

Con questa iniziativa Fca conferma "la forte volontà di perseguire l'obiettivo di rinnovamento del parco circolante in Italia, notoriamente tra i più anziani d'Europa, con importanti benefici sulla sicurezza stradale e sull'impatto ambientale".

L'iniziativa è supportata dalla nuova campagna di comunicazione, che vede Rovazzi nuovamente protagonista nelle vesti del presentatore di un telegiornale, nel corso del quale annuncerà la scomparsa dell'auto della nonna. Al termine del video Rovazzi ammetterà di essere egli stesso il colpevole e di aver fatto sparire la vettura per poter usufruire della MegaRottamazione ed acquistare una nuova Fiat.